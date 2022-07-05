В Челябинской области на местного жителя завели уголовное дело за кражу остановочных комплексов

В Челябинской области в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по факту кражи остановочных комплексов с железнодорожной платформы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

В июне с платформы станции "Разъезд № 98" перегона Верхний Уфалей – Полдневая пропали два остановочных комплекса. Ущерб составил более 140 тыс. рублей. Похитителя быстро обнаружили. Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, в прицепе которого обнаружили фрагменты остановочного комплекса.

Подозреваемый срезал профильные трубы и навесы остановки, чтобы сдать в пункт приема металлолома, а деньги потратить на личные нужды. Похищенное было изъято оперативниками.