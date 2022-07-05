05 Июля 2022
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
сургут (2013) | Фото: Накануне.ru

Первый вице-губернатор Югры резко прокомментировал скандал с сургутянкой, оскорбившей русских

Первый вице-губернатор Югры Алексей Шипилов в своем telegram-канале достаточно резко прокомментировал скандал с сургутянкой, оскорбившей русский народ, передает корреспондент Накануне.RU.

Он сравнил сургутянку с погибшим во время спецоперации на Украине жителем Нягани Туралом Вердиевым Мирзы оглы.

"Оба жители наших городов Югры. Оба одной национальности. Но такие разные. Один погиб, сражаясь за Россию, наш многонациональный народ, показывая нам пример.
Другая - Россию, и весь наш многонациональный народ, ненавидит. Уверен, что в таком же духе воспитывает своих детей. Они не виноваты, но станут острием ее ненависти. Дело не в национальности, говорю вам. Дело в людях. И только нам решать с какими людьми рядом мы хотим жить и строить сильную, безопасную, процветающую Россию", - заявил он.

Напомним, конфликт разгорелся после того, как в чате, посвященном общению жителей одного из домов, произошел спор. Он касался резкого поведения матери детей, которых якобы уличили в недостойном поведении. Женщина в ответом комментарии, оскорбила мужчину и весь русский народ. Свою оценку ситуации дал глава Сургута Андрей Филатов. Он отметил, что если тот или иной горожанин хочет жить и строить свое будущее в Сургуте, нужно ценить его, уважать его жителей, вести себя достойно, быть человеком.

В результате на нее было заведено административное дело. Женщина принесла извинения, однако горожан эти извинения не устроили. Вчера стало известно о возбуждении уголовного дела.

Теги: скандал, русские, оскорбление



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