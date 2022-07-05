IKEA объявила, что прием заказов через корзину на сайте временно невозможен

В IKEA заявили, что покупка товаров на сайте компании, на котором 5 июля должна была начаться распродажа, временно невозможна по техническим причинам.

"По техническим причинам прием заказов через корзину на сайте временно недоступен. Мы работаем над решением проблемы", - говорится в сообщении на сайте IKEA.

Отмечается, что товаров на складах достаточно, отделы обмена и возврата работают в прежнем режиме.

Ранее стало известно, что последняя онлайн-распродажа в магазине IKEA началась со сбоев на сайте компании. Пользователи не могут авторизоваться, не могут добавить товары в корзину, некоторые не видят статус своего заказа.

Напомним, после объявления решения об уходе из России на фоне военной спецоперации РФ на Украине IKEA объявила о двух распродажах: для сотрудников и для всех желающих. Планировалось, что распродажа для сотрудников займет всего день, но ажиотаж был такой, что распродажу для обычных покупателей пришлось перенести на 5 июля.