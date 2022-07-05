Санкции, минирования, жалобы репетиторов: что подпортило ЕГЭ в этом году

В 2022 году школы вернулись к допандемийному формату сдачи ЕГЭ. По словам главы Рособрнадзора Анзора Музаева, это не отразилось на статистике экзаменов. Сами учителя и организаторы тестирования больше переживали из-за изменения форматов и стандартов контрольно-измерительных материалов (КИМов). Но и многочисленные новшества не сбили выпускников с толку.

"ЕГЭ прошел спокойно, в штатном режиме, без технических сбоев, утечек и прочих казусов. В предыдущие два года был особый порядок проведения, в этом году мы практически вернулись к прежнему порядку. У выпускников ЛНР и ДНР, а также у беженцев была возможность выбора формата экзаменов", - рассказал Музаев.

Он отметил, что организаторов "очень сильно беспокоило санкционное давление, серьезные опасения были даже на уровне правительства". "Было беспокойство, что не хватит, например, бумаги. Субъектам пришлось мобилизоваться. Поэтому в итоге нет ни одной жалобы на нехватку расходных материалов, не было переноса хоть одного экзамена. Второй вызов был связан с работой интернета и ПО. Можем констатировать, что тут тоже не было ни одного сбоя", - добавил чиновник.

Еще одно опасение, которое частично реализовалось – "ложные минирования". "Мы не афишировали, но большим вызовом были звонки о минированиях в пунктах проведения экзаменов. Были такие звонки. Но все вопросы были отработаны в каждом регионе. Было не более 30 фактов зафиксированных таких звонков. Явление не приобрело массовости, только в одном случае был перенос экзамена. Ребятам дали право выбора продолжить или нет экзамен после обследования аудитории на предмет "взрывчатки", - отметил Музаев.

Всего ЕГЭ сдали более 690 тыс. человек в 6 тыс. пунктов проведения экзамена.

"Большая часть выпускников ЛНР и ДНР сдавала ЕГЭ. В ДНР было 14 пунктов, в ЛНР – 5. Сдавало ЕГЭ меньше ребят, чем заявилось (эта тенденция справедлива и для РФ): около тысячи на обе республики", - рассказал глава Рособрнадзора.

По всей стране было 16 трехсотбалльников, более 300 двухсотбалльников, более 6 тыс. стобалльников.

"Все цифры соизмеримы с прошлыми годами, например, количество 100-балльников. При этом мы не хотим сравнивать статистику с прошлыми двумя годами – в этом году появились новые стандарты. Средние баллы не поменялись. У меня были опасения, что средние баллы вузов при поступлении будут ниже. Но этого не произошло", - отметил Музаев.

Глава ведомства также рассказал, что изменение, усложнение экзаменов, уход от "угадайки" с тестами с одним правильным ответом чаще всего критикует репетиторское сообщество, которое живет за счет подготовки к экзаменам.

"Крики об усложнении экзаменов поднимает репетиторское сообщество. Это люди, которые давно уже не работают в школах. Чаще всего жалобы поступают от них. Это маркетинг. Они зарабатывают на этом", - говорит Музаев.