05 Июля 2022
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пневматическое ружье (2016) | Фото:Накануне.RU

В Нижневартовске неизвестный открыл стрельбу из окна дома

В Нижневартовске неизвестный мужчина из окна дома по ул. Мира, 102, устроил стрельбу, предположительно из пневматического оружия. Об этом в социальных сетях сообщила местная жительница, передает корреспондент Накануне.RU.

"Гуляла с собакой, услышала звуки, сначала подумала, что дети бомбочки кидают, но посмотрев наверх увидела мужчину, непонятно какова была его цель, но, если я не ошибаюсь, это незаконно! Как только увидел, что я снимаю, ушел!", - сообщила автор видеоролика, опубликованного в группе "ЧП Нижневартовск" социальной сети "ВКонтакте".


Получить оперативный комментарий по ситуации не удалось. В пресс-службе полиции Нижневартовска на звонок корреспондента не ответили. В региональном управлении пообещали прокомментировать инцидент позднее.

Теги: пневматическое оружие, стрельба, Нижневартовск



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