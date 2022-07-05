В Нижневартовске неизвестный открыл стрельбу из окна дома

В Нижневартовске неизвестный мужчина из окна дома по ул. Мира, 102, устроил стрельбу, предположительно из пневматического оружия. Об этом в социальных сетях сообщила местная жительница, передает корреспондент Накануне.RU.



"Гуляла с собакой, услышала звуки, сначала подумала, что дети бомбочки кидают, но посмотрев наверх увидела мужчину, непонятно какова была его цель, но, если я не ошибаюсь, это незаконно! Как только увидел, что я снимаю, ушел!", - сообщила автор видеоролика, опубликованного в группе "ЧП Нижневартовск" социальной сети "ВКонтакте".