В Академическом районе Екатеринбурга запустят подземную электричку

Соглашение о строительстве инфраструктуры для подземной электрички в Академическом районе Екатеринбурга подписано на "Иннопроме", передает корреспондент Накануне.RU.

В церемонии подписания приняли участие президент ГК "Кортрос" Вениамин Голубицкий, начальник Свердловской железной дороги (СвЖД, филиал РЖД) Иван Колесников и глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

"Электричка пойдёт под землёй для того, чтобы всё данное наземное пространство можно было отдать зелёным зонам, пешеходным участкам, чтобы не "резать" эту линию", - заявил Вениамин Голубицкий.

На вопрос о том, является ли это заменой проекту метро в городе, президент ГК "Кортрос" ответил следующее:

"Знаете, в Москве есть идеология пересадочных узлов, куда входят и трамвай, и автобусы, и электричка наземно-кольцевая - то, что мэр сделал, и метро. То же самое будет и в Екатеринбурге. Чем больше будет транспорта, тем ближе район будет к местам приложения труда и к центру интересов граждан. И мы всё, что можем, делаем: все виды транспорта туда приводим. В Москве этот проект реализован. Фактически это бесшумный транспорт и очень быстрый".

ГК "Кортрос" в рамках соглашения предоставляет землю и вместе с администрацией города и СвЖД согласует градостроительные решения.

"Мы хотим, чтобы район выглядел максимально красиво", - добавил он.

Что касается сроков реализации соглашения, то, по словам Голубицкого, пока это стадия проектирования. "Я думаю, что за года два мы это решим, если говорить о начале стройки", - отметил он.

Трассировка предусматривает прохождение электрички по территории второй очереди застройки планировочного района Академический в тоннеле мелкого заложения.

Напомним, над повышением транспортной доступности нового района власти и застройщик работают на постоянной основе. Например, ведётся строительство трамвайной линии, для этого уже проложено примерно 300 м рельсошпальной решетки. Кроме того, в Академическом районе запустят троллейбусы на автономном ходу.