05 Июля 2022
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Спорт Свердловская область
ХК &quot;Автомобилист&quot; форма (2013) | Фото: Накануне.RU

"Автомобилист" подписал американского защитника

Хоккейный клуб "Автомобилист" заключил односторонний контракт с 28-летним американским защитником Ником Эбертом.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского клуба, соглашение с игроком рассчитано на два года. Предыдущие два сезона хоккеист провел в шведском "Эребру". А в Континентальной хоккейной лиге Эберт дебютировал в сезоне-2017/2018 в составе братиславского "Слована". В 44 матчах регулярного чемпионата он набрал 19 (7+12) очков при показателе полезности +1.

За свою карьеру Ник Эберт становился чемпионом ОХЛ и АХЛ. В АХЛ защитник набрал 67 очков в 210 играх (полезность +16). В шведской хоккейной лиге на счету игрока 86 очков в 141 матче (полезность +30), в том числе в минувшем сезоне – 55 игр, 33 (9+24) очка, полезность +22.

Напомним, на этой неделе ХК "Автомобилист" объявил о заключении нового контракта с 27-летним нападающим Анатолием Голышевым. Воспитанник уральского клуба продолжит играть в Екатеринбурге.

Теги: Автомобилист, Эберт, защитник, контракт



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