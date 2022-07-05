05 Июля 2022
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Политика В России
Си Цзиньпин, Владимир Путин (2020) | Фото: kremlin.ru

Песков опроверг информацию об отказе Си Цзиньпина посетить Россию

Сообщения о том, что председатель КНР Си Цзиньпин отказался от приглашения президента Владимира Путина посетить Россию, не соответствуют действительности, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее об этом сообщили японские СМИ. По их данным, российский президент выступил с таким предложением во время телефонного разговора 15 июня. Председатель КНР якобы отклонил приглашение, в качестве причины назвав пандемию.

Как заявил Песков, у Путина есть предложение посетить Китай, а у Си Цзиньпина — посетить Россию. Он выразил уверенность, ч то визиты глав государств будут осуществлены после того, как Китай ослабит ограничения по COVID-19, передает ТАСС.

Ранее американские СМИ сообщали, что председатель КНР Си Цзиньпин поручил своим ближайшим советникам придумать, как помочь России финансово не нарушая санкций.

Теги: Песков, Си Цзиньпин



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