В Челябинской области определили порядок предоставления субсидий на содержание беженцев из ДНР и ЛНР

05 Июля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Россия оставляет остров Змеиный

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Челябинская область
Алексей Текслер (2022) | Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

В Челябинской области определили порядок предоставления субсидий на содержание беженцев из ДНР и ЛНР

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер утвердил порядок определения объема субсидий областным государственным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству переселенцев из Украины, ДНР и ЛНР в пунктах временного размещения. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU.

Средства будут предоставляться областным бюджетным учреждениям, которые отвечают за работу пунктов временного размещения. Для расчета размере субсидии определена стоимость одного дня пребывания в пункте временного размещения на одного человека в размере до 913 рублей. Эта сумма включает оплату труда, страховых взносов, коммунальных услуг, покупку лекарств и оборудование медицинских пунктов. Стоимость питания на человека определена до 415 рублей.

Напомним, Челябинская область 18 февраля заявила о готовности принять беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. С этого момента в регионе началась вся подготовительная работа. Алексей Текслер подчеркнул, что прибывшие должны быть размещены в теплых помещениях, им должно быть предоставлено новое постельное белье и горячее питание. Расходы муниципалитетов будут компенсированы из областного бюджета. В регионе открыто 23 пункта временного размещения граждан, пребывающих из ДНР и ЛНР.

Теги: беженцы, субсидии, пункты временного размещения, ДНР,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети