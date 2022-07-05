В Челябинской области определили порядок предоставления субсидий на содержание беженцев из ДНР и ЛНР

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер утвердил порядок определения объема субсидий областным государственным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству переселенцев из Украины, ДНР и ЛНР в пунктах временного размещения. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU.

Средства будут предоставляться областным бюджетным учреждениям, которые отвечают за работу пунктов временного размещения. Для расчета размере субсидии определена стоимость одного дня пребывания в пункте временного размещения на одного человека в размере до 913 рублей. Эта сумма включает оплату труда, страховых взносов, коммунальных услуг, покупку лекарств и оборудование медицинских пунктов. Стоимость питания на человека определена до 415 рублей.

Напомним, Челябинская область 18 февраля заявила о готовности принять беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. С этого момента в регионе началась вся подготовительная работа. Алексей Текслер подчеркнул, что прибывшие должны быть размещены в теплых помещениях, им должно быть предоставлено новое постельное белье и горячее питание. Расходы муниципалитетов будут компенсированы из областного бюджета. В регионе открыто 23 пункта временного размещения граждан, пребывающих из ДНР и ЛНР.