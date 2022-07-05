Старшеклассники смогут бесплатно научиться программировать

Российские старшеклассники смогут пройти бесплатные двухлетние курсы программирования. Соответствующее постановление подписано Правительством РФ, которое выделило на это средства 6,8 млрд рублей.

Данный проект для школьников 8-11-х классов в 2021 году проходил в пилотном режиме, теперь планируется распространить его на все регионы.

Обучение программированию, включающее 4 модуля по 36 академических часов, станет дополнением к школьной программе по информатике. Курс предусматривает два формата обучения - очный и онлайн. "Образовательные площадки" отберет оператор проекта - "Университет 2035".

Ожидается, что в новом учебном году курсы по программированию пройдут не менее 100 тысяч школьников.

Ранее Правительство одобрило поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие поддержку отрасли информационных технологий, которой придается большое значение.

При этом специалист в области искусственного интеллекта, член Совета по правам человека при президенте РФ, президент компании "Крибрум" Игорь Ашманов считает, что "та информатика, которой сейчас учат в школе, - это умение нажимать на кнопки", а цифровизация в образовании - это просто пользование бытовой техникой, каковой является смартфон. А вот реального обучения программированию, к сожалению, нет.

"Математике, а информатика - это часть математики, учат на бумаге. Потому что это обучение алгоритмам", - сказал Ашманов.