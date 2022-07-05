Камчатского министра проверят из-за высказываний о "нищебродствующих" туристах

Губернатор Камчатки Владимир Солодов сообщил о проведении служебной проверки в отношении министра природных ресурсов края Алексея Кумарькова из-за высказываний о "нищебродствующих" туристах.

"Я неоднократно подчеркивал, что задача нашей команды — сделать Камчатку доступной для каждого жителя России, вне зависимости от его достатка и социального статуса", - написал Солодов в своем Telegram-канале.

Ранее Кумарьков в соцсети резко высказался на тему бюджетных туристов в регионе, впоследствии удалив этот пост. Министр усомнился в возможности и целесообразности дешевых туров.

"И еще вопрос: а нам, жителям Камчатки, зачем это нужно — чтобы к нам ехали "за дешево"? Какой будет толк для экономики и природы Камчатки, если сюда хлынет саранча нищебродствующих пакетников, жмущихся за каждый рубль?", - приводят СМИ слова министра.

"Мы решили развить массовый сегмент? А у нас развита для этого инфраструктура? Отличный шанс ничего не заработать, но все окончательно засрать", - заявил Кумарьков.

В прошлом году камчатский министр также оскандалился, назвав "жопой" дороги на въезде в Петровск-Забайкальский. После высказывания на Кумарькова обрушился шквал критики и он пояснил свои слова, подчеркнув, что сказанное им – "новая искренность".