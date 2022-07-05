Это наш шанс. На Иннопроме поговорили о плюсах исключения российских вузов из Болонского процесса

Исключение из Болонского процесса российских вузов не только не навредит образованию, но еще и даст уникальный шанс возродится ряду специальностей, заявил в кулуарах Иннопрома полномочный представитель РГУД в Екатеринбурге и Свердловской области Андрей Бриль.

По его словам, в прошлом человек, получивший образование бакалавра, считался гражданином с незаконченным высшим. В связи с этим, необходимо было задаться вопросом компетентности подхода, а именно - чем обосновывался весь этот бред и вся эта история с Болонским процессом. Бриль уверен, что при разрушении системы специального технического образования, целый ряд наборов компетенций, не требующих углубленного образования, завис в воздухе, после чего его "по простоте душевной" вмешали в бакалавриат, а компетенцию профессионального технического образования перенесли в высшую школу.

"Никто не подумал, что Болонский процесс в Европе придуман совсем не для этого. Он придуман для создания единого культурного пространства. Европейская промышленность стандартизировалась - общие стандарты технические, экономические, управленческие, и, для того чтобы рынок труда функционировал более широким образом, выбирая более широкий состав людей, был создан общий унифицированный Болонский процесс. У нас в этом нет никакой необходимости. Слова Богу, сейчас мы можем спокойно вернуться к специалитету в целом ряде отраслей и профессий, что является задачей для регионального развития, по крайней мере нашего", - поделился своим мнением Бриль.