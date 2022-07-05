05 Июля 2022
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Политика В бывшем СССР Украина
Коллаж, Украина, Владимир Зеленский (2022) | Фото: Накануне.RU

"Новый вид крепостных". На Украине мужчин прикрепили к военкомам

На Украине военнообязанных мужчин прикрепили к военкомам. Это следует из письма главнокомандующего вооруженными силами Украины Валерия Залужного, в котором разъясняется введенное "крепостное право". Письмо опубликовал депутат Рады Александр Федиенко.
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Военнообязанные имеют право выезжать за пределы места жительства только с дозволения военного комиссара. То есть его нужно получить в военкомате. Оно может быть дано при наличии отсрочки или освобождения от мобилизации, а также в случае смерти или болезни родственника.

"Всех украинцев прикрепили к военкоматов, новый вид крепостных", - пишет телеграм-канал "Резидент".

На Украине уже несколько недель говорят о новой волне мобилизации и обсуждают механизмы отслеживания перемещения мужчин, так как в феврале-марте многим удалось бежать в Польшу. Идут слухи и о мобилизации женщин, хотя режим пока опровергает намерения мобилизовать женщин и ищет способы мобилизации мужчин.

Одним из предложений было рассылать повестки мужчинам через приложение "Дия", которое было внедрено в 2020 году под предлогом ковида. Но Минцифры резко воспротивилось этому, мотивируя это тем, что это вызовет резкую неприязнь к цифровизации, и от этого решили отказаться, пойдя по более традиционному пути. Фактически мужчин на Украине сделали крепкими военкомам.

На Украине военное положение было введено 24 февраля, через день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам покидать страну. В 2020 году он заявил, что "мы все будем воевать, все будут мобилизованы - и мужчины, и женщины".

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил в июне, что режим может мобилизовать еще 2 млн человек. Правда, военные эксперты отмечают, что необученные резервисты даже в большом количестве не могут восполнить потери на фронте.

Любопытно, что секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, экс-президент Петр Поршенко и другие политики вывез своих сыновей за границу.

Теги: Украина, военнообязанные, мобилизация



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