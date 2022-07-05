05 Июля 2022
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Экономика Свердловская область
Скоростной поезд &quot;Ласточка&quot; (2020) | Фото: Накануне.RU

"Наземное метро": в Екатеринбурге подписано соглашение о создании маршрута "Новокольцовский"

В рамках выставки "Иннопром-2022", которая проходит в эти дни в Екатеринбурге, подписано соглашение о создании железнодорожного маршрута "Новокольцовский", который станет частью проекта "Наземное метро".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, трехстороннее соглашение заключили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Екатеринбурга Алексей Орлов и начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников. Речь идет о введении в эксплуатацию 31 километра железной дороги, соединяющей 15 остановочных пунктов, в том числе несколько важных частей города: железнодорожный вокзал, Деревня Универсиады, "Екатеринбург-ЭКСПО", "Сима-Ленд" и аэропорт Кольцово.

Планируется, что маршрутом "Новокольцовский" смогут пользоваться более 17 миллионов человек в год. Для этого проложат порядка 7,5 километра рельсов и реконструируют значительный участок уже существующей железной дороги. Финансирование проекта ожидается многоуровневым: будут задействованы как федеральные средства (в рамках проекта "Мобильный город"), так и деньги Свердловской области, РЖД и самой уральской столицы.

По плану, РЖД завершит разработку технико-экономического обоснования и перейдет к составлению проектной документации до конца 2022 года.

Ранее сообщалось, что созданием "наземного метро" в Екатеринбурге займется московская компания АО "Мосинжпроект".

Теги: Новокольцовский, маршрут, соглашение, Екатеринбург



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