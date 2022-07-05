За последние 10 дней на Украине уничтожены 170 иностранных наемников, - Шойгу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что на Украине за последние 10 дней уничтожены 170 иностранных наемников.

Еще 99 отказались от участия в боевых действиях и покинули страну, добавил глава Минобороны.

Он также заявил, что Запад в надежде затянуть конфликт на Украине продолжает крупномасштабные поставки вооружения. При этом часть военных грузов уходит на Ближний Восток, а также попадает на черный рынок, отметил министр.

В июне в Минобороны РФ сообщили, что приток на Украину иностранных наемников с начала мая фактически иссяк, а большая часть воевавших за Киев наемников уничтожена вследствие низкого уровня подготовки и отсутствия боевого опыта.

Также в Минобороны заявили, что многие наемники, столкнувшись с реальной боевой обстановкой, предпочитают уехать с Украины, но Киев препятствует этому, блокируя выезд.