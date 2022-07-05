СМИ: Мау предъявили обвинение по двум эпизодам мошенничества, ущерб превышает 21 млн рублей

Ректору РАНХиГС Владимиру Мау предъявили обвинения по двум эпизодам мошенничества, общий ущерб по которым превышает 21 млн руб., передает РИА Новости со ссылкой на неназванный источник. Также он добавил, что Мау вместе с бывшим замминистра просвешения РФ Мариной Раковой обвиняются в фиктивном трудоустройстве в вуз 12 человек. Кроме того, Мау может стать обвиняемым по эпизоду с хищением бюджетных средств при исполнении нацпроекта "Образование".