05 Июля 2022
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Судебный молоток (2022) | Фото: Накануне.RU

На Южном Урале с осужденного директора автошколы взыскали сумму коммерческого подкупа

В Сатке с осужденного директора автошколы "АвтоЭЛИТ" сумму полученного коммерческого подкупа, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По решению суда мужчина был признан виновным в коммерческом подкупе и покушении на подделку официального документа. В 2018-2020 гг. он получил в качестве коммерческого подкупа 44 тыс. рублей за оформление и выдачу свидетельств о профессии водителя по различным категориям без прохождения обучения.

Прокурор обратился в суд с иском о взыскании денежных средств, полученных преступным путем, в пользу Российской Федерации.

Теги: директор автошколы, коммерческий подкуп,



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