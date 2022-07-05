В Тюменской области будут платить за информацию о виновных в ландшафтных пожарах

В Тюменской области власти намерены выплачивать вознаграждение гражданам за достоверную информацию о виновниках ландшафтных пожаров. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Александр Моор.

Сумма выплат будет варьироваться от 40 тыс. руб. до 50 тыс. руб. в зависимости от того, просто ли жители сообщили необходимые сведения или еще помогли задержать виновника.

Соответствующее постановление губернатор уже подписал.

"Бесконтрольный отжиг, непотушенный костер и даже брошенный окурок приводят к серьезным последствиям. Уничтожаются тысячи гектаров полей. Ландшафтные возгорания могут стать причиной возникновения лесных пожаров. Самое страшное – огонь может перекинуться на жилые постройки и привести к трагедии. У каждого ландшафтного пожара есть виновник. Чтобы его установить, нам нужна ваша помощь, земляки! За информацию о поджигателе предусмотрено 40 тысяч рублей. А тем, кто поможет задержать виновника – 50 тысяч рублей", - обратился Моор к жителям региона.

По данным на 30 мая, с начала пожароопасного сезона в Тюменской области завели 15 уголовных дел и 538 административных дел. Общая сумма штрафов составляет 2 млн рублей. По данным регионального МЧС, чаще всего причиной возникновения пожаров становится неосторожность при обращении с огнем.