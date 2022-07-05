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Армия и ВПК За рубежом
(2005) |

Финляндия и Швеция подписали протоколы о вступлении в НАТО

Министры иностранных дел Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде, а также послы 30 стран НАТО подписали протоколы о вступлении двух северных стран в Североатлантический альянс.

"Это хороший день для Финляндии и Швеции и НАТО, мы станем сильнее с 32 странами-членами", - заявил, открывая церемонию, генсек альянса Йенс Столтенберг.

Накануне скандинавские страны за один раунд завершили переговоры о присоединении к блоку, пишут "Известия".

Как сообщалось, переговоры о вступлении, которые обычно занимают несколько лет в период от приглашения страны в альянс до подписания официальных документов, пройдут в штаб-квартире НАТО 4 июля за закрытыми дверьми.

В конце июня Турция согласилась на вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Стороны подписали совместное заявление по итогам переговоров в Мадриде, где прошел саммит Североатлантического альянса.

Теги: Финляндия, Швеция, НАТО



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