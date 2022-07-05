05 Июля 2022
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Наручники (2022) | Фото: Накануне.RU

Суд оставил под арестом уральского стрелка, ранившего девочку в голову

Суд оставил под стражей жителя Среднего Урала Сергея Карпицкого. Он обвиняется в покушении на убийство ребенка.
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Напомним, трагедия случилась 22 июня в селе Нижняя Синячиха: в голову одной из девочек, играющей с другими детьми на улице, попала пуля. Ребенка госпитализировали. Вскоре по подозрению задержали мужчину, который подрабатывает бульдозеристом. Он признал свою вину, рассказав, что не видел играющих детей, а якобы стрелял по птицам.

Карпицкого заключили под стражу до 22 августа, однако его адвокат подал апелляцию. Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, были заслушаны выступления самого фигуранта и его защитника, а также прокурора.

"Рассмотрев доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции оставил без изменений постановление Алапаевского городского суда", - добавили в облсуде. Таким образом, Сергей Карпицкий останется под арестом.

Напомним, что расследование данного дела находится на контроле председателя СК РФ Александра Бастрыкина.

Теги: суд, арест, стрельба, апелляция



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