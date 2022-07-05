Пермский краевой суд отменил оправдательный приговор депутату Березниковской гордумы

Пермский краевой суд отменил оправдательный приговор депутату Березниковской городской думы Андрею Рашидову, сообщает "РБК-Пермь".

Депутата обвиняют в крупном мошенничестве и ряде должностных преступлений в период руководства ДЮСШ "Кристалл" - ему вменяют целый перечень статей УК РФ: ст. 159 ч. 3; ст. 160 ч. 3; ст. 160 ч. 3; ст. 285 ч. 1.



Ранее экс-директора ДЮСШ обвиняли в том, что он готовил и подписывал фиктивные документы – акты выполненных работ по обучению детей плаванию — от имени возглавляемой им общественной спортивной организации. Хотя в действительности эти услуги оказывались ДЮСШ "Кристалл".



Позднее, Березниковский суд приговорил Андрея Рашидова к четырем годам колонии общего режима по статье "Мошенничество". Пермский краевой суд оставил приговор без изменения. Рашидов девять месяцев провел в колонии. Кассационный суд отменил обвинительный приговор, и дело направил в прокуратуру. Андрея Рашидова сразу же освободили из колонии.







