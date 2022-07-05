В Санкт-Петербургском госуниверситете назвали причину увольнения Алексея Кудрина

В Санкт-Петербургском государственном университете объяснили увольнение главы Счетной палаты России Алексея Кудрина. Оказалось, что он уволился по собственному желанию, передает РБК со ссылкой на ответ вуза.

В конце мая Кудрин не стал участвовать в выборах декана факультета свободных наук и искусств СПбГУ. А поскольку он был единственным кандидатом, то выборы вообще не состоялись. Позже источник "Коммерсанта" сообщал, что факультет и вовсе могут закрыть.