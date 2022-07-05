05 Июля 2022
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Общество Санкт-Петербург
Алексей Кудрин (2021) | Фото: Накануне.RU

В Санкт-Петербургском госуниверситете назвали причину увольнения Алексея Кудрина

В Санкт-Петербургском государственном университете объяснили увольнение главы Счетной палаты России Алексея Кудрина. Оказалось, что он уволился по собственному желанию, передает РБК со ссылкой на ответ вуза.

В конце мая Кудрин не стал участвовать в выборах декана факультета свободных наук и искусств СПбГУ. А поскольку он был единственным кандидатом, то выборы вообще не состоялись. Позже источник "Коммерсанта" сообщал, что факультет и вовсе могут закрыть.

Теги: алексей кудрин, спбгу, увольнение



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