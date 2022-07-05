05 Июля 2022
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равшан, джамшут, гастарбайтеры, таджики (2013) | Фото:

"Хватит все вешать на гастарбайтеров". На Иннопроме заявили, что ПТУ спасут строительную отрасль

Восстановление системы ПТУ станет первым шагом для восстановления строительной отрасли в РФ. Об этом в ходе Иннопром-2022 заявил вице-президент российской Гильдии управляющих и девелоперов, преподаватель в УрФУ Андрей Бриль, обсуждая нынешнее образование.

По его словам, сейчас в образовательном процессе существует три крупные проблемы, не только не дающие отрасли развиваться, но и усугубляющие ситуацию в целом.

В первую очередь, в стране необходимо восстанавливать профессиональное отраслевое образование, возвращая систему ПТУ. Бриль считает, что России пора перестать полагаться в этой работе исключительно на гастарбайтеров, вместо того, чтобы обучать и набирать местных специалистов.

Вторым шагом нужно вернуть инженерно-экономическое образование, необходимое для качественной подготовки управленческих кадров.

"Люди, которые не имеют инженерно-технического образования, не могут быть хорошими руководителями. У нас в УрФУ было это направление с хорошей программой, но на моих глазах его просто убили, убрали за ненадобностью", - рассказал преподаватель.

Третьей проблемой, которую предстоит решить, он назвал восстановление экономического образования. Девелопер уверен, что даже не избрав путь индивидуального предпринимателя, выпускник обязан знать, с чем он столкнется при устройстве на работу и дальнейшем сотрудничестве.

Теги: Иннопром, ПТУ, гастарбайтеры



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