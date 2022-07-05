05 Июля 2022
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Политика Свердловская область Тюменская область
ФСБ (2017) | Фото:Накануне.RU

СМИ: в свердловском УФСБ может смениться руководитель

Управление ФСБ России по Свердловской области может возглавить генерал-майор Игорь Николаев, в данный момент возглавляющий управление в Тюменской области.

Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на источник в силовых структурах, действующий глава свердловского УФСБ Алексей Зиновьев в ближайшее время может получить повышение и перейти в Центральный аппарат ФСБ.

Николаев, который может возглавить свердловское управление, был назначен главой УФСБ по Тюменской области в марте 2020 года. До этого он работал руководителем УФСБ по республике Бурятия и замначальника УФСБ по Владимирской области.

Что касается Зиновьева, то он возглавил свердловское УФСБ осенью 2019 года, а до этого руководил управлением ведомства по Тульской области.

Теги: ФСБ, руководство, управление



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