СМИ: в свердловском УФСБ может смениться руководитель

Управление ФСБ России по Свердловской области может возглавить генерал-майор Игорь Николаев, в данный момент возглавляющий управление в Тюменской области.

Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на источник в силовых структурах, действующий глава свердловского УФСБ Алексей Зиновьев в ближайшее время может получить повышение и перейти в Центральный аппарат ФСБ.

Николаев, который может возглавить свердловское управление, был назначен главой УФСБ по Тюменской области в марте 2020 года. До этого он работал руководителем УФСБ по республике Бурятия и замначальника УФСБ по Владимирской области.

Что касается Зиновьева, то он возглавил свердловское УФСБ осенью 2019 года, а до этого руководил управлением ведомства по Тульской области.