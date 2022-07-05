В Казахстане приостановил работу McDonald's

В Казахстане временно не работают рестораны McDonald's. В сообщении на официальных страницах сети в соцсетях сообщается, что работа заведений остановлена "по техническим причинам". Когда рестораны откроются – неизвестно, руководство сети обещает сообщить об этом дополнительно.

McDonald's пришел в Казахстан в 2016 году, сейчас рестораны сети есть в шести городах страны: Нур-Султане, Алмате, Караганде, Костанае, Актобе, Атырау. Многие из них работают по франшизе.

В марте казахские и российские СМИ сообщили о допросе и задержании в Алмате 55-летнего бизнесмена Кайрата Боранбаева. Боранбаев владеет бизнесами в самых разных сферах: нефтегазовом секторе, девелопменте, ритейле. В том числе – контролирует франшизу McDonald's в Казахстане, частично – в Белоруссии и России, является президентом футбольного клуба "Кайрат", а также приходится сватом Дариге Назарбаевой, старшей дочери первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.