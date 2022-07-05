05 Июля 2022
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Политика В России
официальный представитель МИД России Мария Захарова (2017) | Фото: mid.ru

Захарова опубликовала фото с монгольской свастикой и Лавровым

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, продолжая серию странных постов в своих соцсетях, опубликовала фотографию со свастикой.

В своем телеграм-канале Захарова разместила снимок с переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова с президентом Монголии в Улан-Баторе. "Для высоких гостей в государственном дворце установлена юрта", - написала представитель МИДа.

Свастика изображена на темно-зеленом чане в центре комнаты, и вряд ли речь идет о каком-то буддистском реликте — скорее народном монгольском. В юрте виден и портрет Чингисхана, а не икона с Буддой, и надписи на старо-монгольским письме, а не на тибетском.

Сергей Лавров, Ухнаагийн Хурэлсух(2022)|Фото: Мария Захарова

На днях Захарова опубликовала селфи, на котором она одета в футболку с портретом Че Гевары. "Стихи, сигары, справедливость - ЧЕловек, с которым есть, о чем поговорить через пространство и время", - подписала она фото. На следующий день представитель МИД РФ удивила подписчиков довольно неформальным видео. На нем она три минуты ест клубнику под песню "Калинка".

Теги: мария захарова, свастика, сергей лавров



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