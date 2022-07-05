05 Июля 2022
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Борис Мягков, Евгений Юрченко (2022) | Фото: Накануне.RU

УВЗ на "Иннопроме" подписал соглашение с донбасскими металлургами

АО "Уралвагонзавод" (входит в "Ростех") и донбасская компания "Южный горно-металлургический комплекс" подписали соглашение о сотрудничестве. В церемонии приняли участие заместитель гендиректора УВЗ Борис Мягков и генеральный директор ОАО "ЮГМК" Евгений Юрченко, передает корреспондент Накануне.RU.

Борис Мягков отметил, что УВЗ получит надежных поставщиков металла.

Борис Мягков, Евгений Юрченко(2022)|Фото: Накануне.RU

"Мы производим очень металлоемкую продукцию, и стоимость металла очень сильно оказывает влияние на конечную стоимость нашей продукции. Мы в лице предприятий Донбасса получаем надёжных поставщиков с хорошими экономическими условиями и продукцию хорошего качества. Конечно, основной потребитель - это НПК "Уралвагонзавод", потому что он выпускает железнодорожные вагоны - это самое металлоемкое предприятие. Тем не менее продукция всех предприятий является металлоемкой, соответственно, продукция металлургических предприятий Донбасса пойдёт на все предприятия холдинга УВЗ", - отметил Борис Мягков.

По его словам, поставки уже начались, и это не первый контракт между сторонами.

Борис Мягков, Евгений Юрченко(2022)|Фото: Накануне.RU

Евгений Юрченко рассказал, что исторически в СССР Ворошиловградская область всегда была центром и вагоностроения, и локомотивостроения.

"Мы необыкновенно благодарны Уралвагонзаводу за то, что он уделяет такое внимание. Позавчера был объявлен День Победы в Луганской народной республике, с чем я ваш тоже поздравляю. Наши работники тоже находятся в зоне боевых действий, они мобилизованы. И вот позавчера территорию полностью очистили от, так скажем, вражеских формирований. И "Уралвагонзавод", Борис Анатольевич и руководители предприятия, начали эту работу гораздо раньше. А Нижний Тагил стал побратимом города Луганска. Мы считаем, что эта кооперация заключается не только в каком-то количестве металла, который с Алчевска будет поставляться на "Уралвагонзавод", а в тех фантастических компетенциях, которые накопились у главного транспортного строителя - "Уралвагонзавода", и каким образом они будут полезны Донбассу", - сказал Евгений Юрченко.

Евгений Юрченко(2022)|Фото: Накануне.RU

Борис Мягков также отметил, что это не сиюминутная помощь, а работа, нацеленная на долгие годы. По словам Мягкова, первый контракт между сторонами был подписан ещё до начала специальной военной операции, и уже в данный момент Алчевский металлургический комбинат поставляет продукцию на УВЗ, из которой производятся вагоны.

Теги: Уралвагонзавод, ЮГМК, Иннопром



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