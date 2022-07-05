05 Июля 2022
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Комбайн &quot;Ростсельмаш&quot; RSM F 2550 (2022) | Фото: Накануне.RU

Завод "Ростсельмаш" представил на Иннопроме кормовой комбайн российского производства 

"Ростсельмаш" на выставке Иннопром в Екатеринбурге показал свою полностью отечественную машину – кормовой комбайн Ф-25.

"Он используется для уборки кормов для скота. Конкретно этот экземпляр будет использоваться в Свердловской области. Производительность – до 200 т в час при условии соответствующей урожайности. Машина собрана полностью из российских деталей. Её цена для конечного потребителя – 30 млн руб. с учётом скидки, которую может предложить предприятие. Заказов на такие комбайны поступает примерно 150 в год", - рассказал Накануне.RU руководитель ОП в Богдановиче (Свердловская область) АО "Тюменьагромаш" Евгений Матасов.

Комбайн "Ростсельмаш" RSM F 2550(2022)|Фото: Накануне.RU

Комбайн "Ростсельмаш" RSM F 2550(2022)|Фото: Накануне.RU

Комбайн "Ростсельмаш" RSM F 2550(2022)|Фото: Накануне.RU

Мощность завода – 8 тыс. комбайнов в год. Комбайны завод "Ростсельмаш" поставляет по всей России, 15% продукции идёт на экспорт.

Теги: Иннопром, Ростсельмаш, комбайн



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