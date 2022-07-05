Завод "Ростсельмаш" представил на Иннопроме кормовой комбайн российского производства

"Ростсельмаш" на выставке Иннопром в Екатеринбурге показал свою полностью отечественную машину – кормовой комбайн Ф-25.

"Он используется для уборки кормов для скота. Конкретно этот экземпляр будет использоваться в Свердловской области. Производительность – до 200 т в час при условии соответствующей урожайности. Машина собрана полностью из российских деталей. Её цена для конечного потребителя – 30 млн руб. с учётом скидки, которую может предложить предприятие. Заказов на такие комбайны поступает примерно 150 в год", - рассказал Накануне.RU руководитель ОП в Богдановиче (Свердловская область) АО "Тюменьагромаш" Евгений Матасов.

Мощность завода – 8 тыс. комбайнов в год. Комбайны завод "Ростсельмаш" поставляет по всей России, 15% продукции идёт на экспорт.