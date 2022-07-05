05 Июля 2022
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скр следственный комитет россии (2019) | Фото:СКР

СК начал проверку по фактам истязаний военнослужащих РФ в плену на Украине

Следственный комитет РФ сообщил о проведении проверки по фактам пыток и истязаний российских военнослужащих в украинском плену.

Российские военные, вернувшиеся домой в результате обмена, рассказали о насилии, которому они подвергались, заявили в ведомстве.

Так, один из военнослужащих сообщил, что в ходе боя у него закончились боеприпасы, в результате чего он попал в плен. Украинские военнослужащие завязали ему глаза и связали руки. Его доставили в Харьков, где били палками и дубинками. Сотрудники Службы безопасности Украины применяли также удушающие приемы и угрожали застрелить, если он не зачитает на камеру подготовленный ими текст.

Другой военный был ранен в бедро. Врачи лечили его без анестезии. Его били и пытали током, затем спустили в подвал, избили, облили водой и оставили на четверо суток. Солдата увезли в больницу, а когда вернули, заперли в камере еще на три дня без еды и воды. На перевязку водили, только если он соглашался выкрикивать пропагандистские лозунги.

Другому военнослужащему, попавшему в плен с двумя ранениями, украинские врачи ампутировали ногу. Посещение перевязочной всегда начиналось одинаково: медицинский работник тыкал в рану и смотрел, как он корчится от боли. Между перевязками его жестоко избивали.

Сейчас российские военнослужащие проходят лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях.

Следователи дадут правовую оценку каждому случаю истязания. По результатам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Теги: военнослужащие, пытки, украина



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