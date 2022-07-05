05 Июля 2022
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УралХим, эмблема (2017) | Фото: kp.ru

На Иннопроме подведут итоги конкурса-акселератора "Уралхим – элемент роста"

На Иннопроме подведут итоги конкурса-акселератора "Уралхим – элемент роста". Членам жюри представят шесть проектов, из которых выберут лучшие.

Конкурсом предприятие занимается последние пять лет. По его результатам организация берёт в работу наиболее актуальные для её инновационных нужд проекты. На сессии членам жюри представят шесть проектов. Пять из них – из Свердловской области, один – из Перми.

"Уралхим – элементы роста" – платформа для поиска и поддержки прорывных решений в сфере агро- и биотехнологий, цифровизации сельского хозяйства, автоматизации и роботизации производственных процессов, а также смежных тематик. Ключевыми результатами работы платформы является внедрение новых решений как итог эффективной совместной работы бизнеса, науки, образования, органов власти и инновационной инфраструктуры.

Теги: Иннопром, Уралкалий, Уралхим, Элемент роста



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