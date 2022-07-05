05 Июля 2022
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Встреча Александра Моора с Леонидом Пасечником (2022) | Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Губернатор Тюменской области поздравил главу ЛНР с полным освобождением от украинских неонацистов

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил главу ЛНР Леонида Пасечника и всех граждан Республики с полным освобождением от украинских неонацистов, сообщили Накануне.RU в информационном центре правительства Тюменской области.

Александр Моор направил в адрес Пасечника поздравительную телеграмму:

"Восемь лет защитники ЛНР твердо стояли на своих позициях: с оружием в руках отстаивали право говорить на языке отцов и дедов, историческую правду и право быть собой. Боролись за справедливость, за мир и победили", - говорится в тексте поздравительной телеграммы.

Сейчас Луганская народная республика возвращается к мирной жизни. Напомним, что Тюменская область заключила соглашение о сотрудничестве между Краснодоном и Краснодонским районом. Территории укрепляют экономические, культурные связи.

3 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил верховному главнокомандующему, президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики (ЛНР). Ранее Зеленский хотел сделать из Северодонецка и Лисичанска "второй Мариуполь", но это ему не удалось - операция по их освобождению продлилась полтора месяца, притом что освобождать пришлось значительную территорию ЛНР, а не только сами города. Причем Лисичанск был взят гораздо быстрее Северодонецка, хотя в Киеве очень рассчитывали именно на Лисичанск с его расположением на возвышенности.

Теги: освобождение ЛНР, Леонид Пасечник, Александр Моор, телеграмма



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