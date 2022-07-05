Учредитель Накануне.RU вошел в Национальный реестр эффективных и социально значимых предприятий

Учредитель Накануне.RU - ООО "Институт информационных технологий" вошло в реестр эффективных и социально значимых предприятий по итогам 2021 года. Межотраслевая рейтинговая компания поставила ИИТ на 18 строчку Национального реестра по ОКВЭД "Деятельность информационных агентств".

Реестр эффективных и социально значимых предприятий формируется на основании оценки годовых финансово-экономических показателей компаний и анализе официальных реестров. Он формируется для определения лучших компаний отрасли, надежных поставщиков и лучших работодателей, говорится в презентации Межотраслевой рейтинговой компании.

Благодаря высоким показателям, компания рекомендована к участию в бизнес-премии "Выбор клиентов и партнеров"