05 Июля 2022
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Накануне.RU, накануне, логотип (2021) | Фото: Накануне.RU

Учредитель Накануне.RU вошел в Национальный реестр эффективных и социально значимых предприятий

Учредитель Накануне.RU - ООО "Институт информационных технологий" вошло в реестр эффективных и социально значимых предприятий по итогам 2021 года. Межотраслевая рейтинговая компания поставила ИИТ на 18 строчку Национального реестра  по ОКВЭД "Деятельность информационных агентств".

Реестр эффективных и социально значимых предприятий формируется на основании оценки годовых финансово-экономических показателей компаний и анализе официальных реестров. Он формируется для определения лучших компаний отрасли, надежных поставщиков и лучших работодателей, говорится в презентации Межотраслевой рейтинговой компании.

Благодаря высоким показателям, компания рекомендована к участию в бизнес-премии "Выбор клиентов и партнеров"

Теги: Институт информационных технологий, Национальный реестр эффективных и социально значимых предприятий, бизнес-премия



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