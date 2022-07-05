В Челябинске оштрафовали участника сговора на аукционе на поставку эндопротезов

Участник сговора на аукционе на поставку эндопротезов тазобедренного сустава для медицинского учреждения Челябинска должен заплатить штраф в размере 370 тыс. рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФАС.

В апреле 2021 года антимонопольный орган установил, что компания "Ильком" заключила с другим хозяйствующим субъектом антиконкурентное соглашение при участии в аукционе. Результатом антиконкурентной стратегии стало устранение с аукциона добросовестного участника и заключение контракта по почти максимальной цене - 3,2 млн рублей.

Участников сговора признали нарушившими закон о защите конкуренции.