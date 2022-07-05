05 Июля 2022
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Происшествия За рубежом
снайперская винтовка, оптический прицел, оружие (2019) | Фото: В.Н. Горелых

Кровавый День независимости. В США массовая стрельба на параде, много погибших

В городе Хайленд-Парк, близ Чикаго, на параде в честь Дня независимости США 22-летний преступник начал стрелять прямо в толпу людей.
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Преступником оказался местный рэпер-любитель Роберт Кримо, имевший ряд тревожных постов в интернете, пишет New York Post. В сети он был довольно популярен, а одна из его песен набрала несколько миллионов просмотров. В октябре прошлого года он выпустил музыкальное видео, которое включало рисунки мужчины, целящегося из винтовки в человека, сообщает Fox News. На видео также было показано изображение газетной вырезки о Ли Харви Освальде, который, как считается, застрелил президента Джона Кеннеди, и другое изображение, на котором изображен рисунок с кровью, бьющей из тела человека.

В результате стрельбы было убито минимум 6 человек, более 30 ранено. Убийца стрелял с крыши здания.

"По меньшей мере две длинные очереди быстрой стрельбы привели к гибели пяти человек на месте происшествия и заставили сотни людей в панике разбежаться", - пишет The Washington Post.

Стрельба произошла около 10 часов утра, но только к вечеру убийца был задержан.

Президент Джо Байден в совместном со своей женой заявлении сказал, что он "потрясен бессмысленным насилием с применением огнестрельного оружия, которое в очередной раз принесло горе американскому сообществу в этот День независимости". Он повторил, что всего восемь дней назад подписал пакет законов о некотором ограничении оборота оружия, но этого мало.

При этом, согласно недавнему опросу, американское общество разделено в вопросе ограничения оборота оружия. Так, 72% сторонников демократической партии за ограничения, среди республиканской партии - лишь 16%. Первые - за более жесткие запреты для граждан, вторые - за лечение психов, улучшение работы полиции и повышение роли традиционных религиозных ценностей в обществе.

В 2022 году, по данным организации Gun Violence Archive, это уже 308-й случай массовой стрельбы в США. Массовой считается та стрельба, в результате которой были ранены или убиты четыре или более человек, не считая самого преступника. Совсем недавно, 2 июля, в городе Халтом-Сити (Техас) в результате стрельбы два человека погибли и четверо получили ранения, в том числе трое полицейских. Нападавший покончил жизнь самоубийством.

Вечером 4 июля в Филадельфии во время шоу фейерверков в честь праздника неизвестный тоже открыл стрельбу, ранены двое офицеров полиции, причем один в голову. И это еще не фиксируется как массовая стрельба.

Недавно издание The Wall Street Journal написало, что в США наблюдается эпидемия психических расстройств. В 2021 году 108 тыс. человек умерли от передозировки наркотиков - рост на 15% за год и более 3% всех смертей. До 90-х ежегодное число таких случаев было лишь несколько тысяч.

Теги: США, стрельба, убийство



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