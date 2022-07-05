"Норникель" и "Русал" начнут переговоры о слиянии – Потанин

"Норильский никель" готов вернуться к идее о слиянии с "Русалом".

"Последнее предложение, которое мы получили от нового руководства UC Rusal, — обсудить слияние между компаниями "Норильский никель" и UC Rusal. И я сегодня (4 июля – прим. ред.) направил письмо, в котором подтвердил наше согласие на начало обсуждения процесса слияния с UC Rusal", - заявил крупнейший совладелец "Норникеля" Владимир Потанин в интервью РБК.

Возможность слияния двух крупнейших металлургических компаний обсуждалась с конца нулевых, когда "Русал" Олега Дерипаски приобрел 25% акций "Норильского никеля". Однако к 2018 году мажоритарные акционеры отказались от этой идеи.

Потанин отметил, что и сейчас не видит возможности производственной синергии от слияния, но есть ряд возможных преимуществ, лежащих в другой плоскости, например, такому гиганту будет проще получать государственные преференции, можно будет сообща противостоять санкциям и т.д.