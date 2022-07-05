05 Июля 2022
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чиновник, депутат, отставка, увольнение, дверь (2018) | Фото: Накануне.RU

На Урале чиновник подал в суд на другого из-за фразы "Я с этим клоуном работать не буду"

На Среднем Урале один чиновник подал иск к другому из-за того, что тот назвал его "клоуном". Однако в итоге суд принял неожиданное решение.
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Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, в июне 2020 года глава поселковой администрации Александр Р. при людях заявил старосте поселка Борису П., что он "с этим клоуном работать не будет". После этого староста так распереживался по поводу прилюдного высказывания, что отметил у себя ухудшение здоровья. Мужчине пришлось обращаться за медпомощью.

Затем Борис подал иск в Пригородный районный суд и потребовал от обидчика принести извинения на собрании жителей поселка. Также он просил взыскать с Александра компенсацию морального вреда в 50 тысяч рублей, расходы на оплату услуг представителя в размере 35,5 тысяч рублей и на оплату услуг эксперта – 35 тысяч рублей.

Судом была назначена лингвистическая экспертиза, которая установила, что в данной ситуации слово "клоун" являлось оскорбительным и подавалось в неприличной для публичного мероприятия форме. Однако глава администрации не согласился с такими выводами и заказал свою экспертизу, в которой лингвист посчитал, что "клоун" не может рассматриваться как оскорбление.

Изначально райсуд удовлетворил требования старосты частично. С ответчика взыскали компенсацию морального вреда в 1 тысячу рублей, расходы на юридические услуги – 10 тысяч рублей и расходы на услуги эксперта – 35 тысяч рублей. А с истца в пользу ответчика были взысканы расходы на оплату юридических услуг в 5 тысяч рублей. Оба чиновника не согласились с таким решением и подали на него апелляционные жалобы в Свердловский облсуд.

А там пришли к выводу, что фраза "Я с этим клоуном работать не буду" не содержит сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию старосты. Областной суд решил, что основания для удовлетворения иска отсутствуют, а слово "клоун" не является оскорбительным. Решение Пригородного районного суда было отменено, более того, с истца в пользу ответчика взысканы судебные расходы свыше 35 тысяч рублей.

Теги: чиновники, оскорбление, суд



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