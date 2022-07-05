"Атомстройкомплекс" в июле снизил цены для дачников на стройматериал собственного производства

Дачники Свердловской области и не только смогут закупать твинблоки по сниженной цене. Завод «Теплит» (входит в структуру крупнейшего строительного холдинга региона «Атомстройкомплекс») на месяц снизил цены на этот важный для индивидуального строительства материал.

"В последние месяцы происходит объективный рост цен на строительные материалы. Мы же решили поддержать уральцев, и дать всем, кто мечтает о собственном загородном теплом доме, возможность воплотить свою мечту в жизнь, – рассказал управляющий директор ООО ПСО "Теплит" Борис Овечкин.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Атомстройокмплекс" , в июле скидки на самые востребованные позиции из ассортимента завода составят 11-13%. Приобрести твинблок D400 можно по цене 6100 рублей за кубометр вместо 6900 рублей, а твинблок D500 – по цене 5800 рублей за кубометр вместо 6700 рублей. Отметим, что скидки действуют только для физических лиц и только до конца июля.

Твинблоки – универсальные блоки из автоклавного газобетона. Активно применяются для строительства загородного жилья. Блоки отличаются идеальной геометрией, малым весом и высокими теплосберегающими свойствами. Завод «Теплит» входит в пятерку крупнейших производителей автоклавного бетона в России, а выпускаемые им блоки являются самым популярным материалом для кладки ограждающих конструкций в многоквартирных домах Свердловской области.

Завод «Теплит» производит в год около 700 тыс. кубометров твинблока.

В планах предприятия – увеличение объема выпуска продукции. Наращивание мощностей и модернизация производственных линий идут в рамках участия в национальном приоритетном проекте «Повышение производительности труда». Всего в нацпроекте участвует пять производственных предприятий «Атомстройкомплекса».