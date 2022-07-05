Запрет на полеты в 11 аэропортов на юге России продлили еще на неделю

Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов в южной и центральной частях РФ продлен до 12 июля. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

С 24 февраля невозможно улететь в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Ранее сообщалось, что правительство России выделит еще более 1,5 млрд рублей на компенсацию простоя южных аэропортов страны. Они несут убытки из-за простоя во время проведения спецоперации на Украине. С учетом выделенных ранее средств общий объем поддержки превысил 3 млрд рублей.