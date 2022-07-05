05 Июля 2022
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зерно (2019) | Фото: git72.rostrud.ru

Турция и Казахстан выясняют "происхождение" зерна на судне "Жибек жолы", арендованном российской компанией

Казахстан может расторгнуть договор с российской компанией, арендовавшей казахское судно "Жибек жолы", если окажется, что на нем находится незаконно вывезенное украинское зерно, заявил министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Каирбек Ускенбаев.

Ранее Киев заявил о незаконном вывозе зерна на судне "Жибек жолы". Оно было задержано в Турции для разбирательств, шло под российским флагом.

Ускенбаев заявил, что правовую оценку ситуации даст Турция, которая сейчас занимается выяснением происхождения зерна, передает ТАСС.

Теги: зерно, украина, турция, казахстан, судно, аренда



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