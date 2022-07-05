Турция и Казахстан выясняют "происхождение" зерна на судне "Жибек жолы", арендованном российской компанией

Казахстан может расторгнуть договор с российской компанией, арендовавшей казахское судно "Жибек жолы", если окажется, что на нем находится незаконно вывезенное украинское зерно, заявил министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Каирбек Ускенбаев.

Ранее Киев заявил о незаконном вывозе зерна на судне "Жибек жолы". Оно было задержано в Турции для разбирательств, шло под российским флагом.

Ускенбаев заявил, что правовую оценку ситуации даст Турция, которая сейчас занимается выяснением происхождения зерна, передает ТАСС.