В уральском городе при участии РМК открылась новая воркаут-площадка

В уральском городе Полевской при участии Русской медной компании состоялось торжественное открытие воркаут-площадки на 160 квадратных метров.

В мероприятии приняли участие глава Полевского Константин Поспелов, директор управления социальной политики РМК Мария Есенина и генеральный директор АО "Уралгидромедь" Николай Азаров. Новая площадка оборудована всем необходимым для тренировок – турниками, рукоходами, брусьями, скамьями, шведскими стенками и перекладинами.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, особое внимание уделили безопасности и эффективности воркаута. Для этого было установлено профессиональное амортизирующее покрытие и информационные стенды с программами тренировок. По словам Марии Есениной, Русская медная компания всегда уделяет особое внимание спорту, делая его доступным для каждого жителя города.

Открытие площадки сопровождалось выступлением от тренеров Федерации воркаута Челябинской области. А завершился праздник открытым турниром среди всех желающих.