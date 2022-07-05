05 Июля 2022
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Происшествия Челябинская область
Судебный молоток (2022) | Фото: Накануне.RU

Жителя Челябинской области осудят за убийство двух человек при ребенке

В Челябинской области направлено в суд уголовное дело в отношении местного жителя по обвинению в убийстве двух человек, покушении на убийство и краже, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Следствие считает, что в июле 2021 года ночью обвиняемый находился в квартире по улице Космонавтов в Южноуральске, где распивал спиртные напитки с семейной парой и своей знакомой. В квартире находился трехлетний сын хозяйки квартиры. Межу обвиняемым и хозяином квартиры произошел конфликт, в ходе которого он нанес мужчине удары топором и ножом по голове и телу.

Чтобы скрыть убийство, он причинил аналогичные телесные повреждения женщинам на глазах у ребенка. После этого он украл телефон и планшет, и скрылся.

Мать ребенка выжила, ей была своевременно оказана медицинская помощь.

Теги: убийство, ребенок, суд,



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