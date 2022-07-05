Брянский губернатор сообщил об обстреле приграничного села

Село Зерново Суземского района Брянской области подверглось артиллерийскому обстрелу со стороны Украины, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

В своем Telegram-канале он уточнил, что зафиксировано порядка 18 выстрелов. Пострадавших в результате обстрела нет.

Ранее сегодня губернатор Курской области заявил, что несколько приграничных поселков Курской области подверглись очередной атаке со стороны ВСУ. Подробности он пообещал рассказать позже. О пострадавших не сообщалось.