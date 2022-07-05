05 Июля 2022
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Армия и ВПК В бывшем СССР Украина
Гаубицы М777 (2022) | Фото: US Marines / Reuters

Арестович заявил, что у Запада нет столько оружия, сколько нужно Кеву

У Запада нет сейчас столько оружия, чтобы удовлетворить аппетиты киевского режима. Об этом заявил советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович, который является на Украине главным военным спикером.
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Он сказал, что страны Запада, кроме США, "отчаянно и последовательно" разоружались, убивали свою армию, военную промышленность, и теперь им просто нечем помочь Украине. Но теперь они одумались и начали производить оружие в большом количестве, которое пойдет на Украину. И осенью "будет готова такая дубинка, что мы их погоним очень далеко".

Арестович выполняет на Украине функцию вдохновителя. Он постоянно говорит о том, что Украина скоро начнет побеждать, чтобы войска сопротивлялись как можно дольше. И эта пропаганда, в условиях запрета российских СМИ, все еще действует, так как большинство украинцев, согласно опросам, до сих пор верят в скорую военную победу.

Вчера Арестович заявил, что взятие Лисичанска - это последний взятый российской армией город. И ни один город больше взят не будет.

"Посмотрим, как они будут брать Славянск и Краматорск", - сказал он.

При этом он договорился до того, что оставление Лисичанска и Северодонецка - это успешная военная операция ВСУ по затягиванию времени.

Комментируя заявление Арестовича, "Военное обозрение" отмечает, что военные заводы работают не только на Западе, но и в России. Поэтому с вопросом о том, кто кого и куда погонит, для Арестовича и всего официального Киева может быть "не все так однозначно".

Теги: Украина, оружие, Арестович



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