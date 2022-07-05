Арестович заявил, что у Запада нет столько оружия, сколько нужно Кеву

У Запада нет сейчас столько оружия, чтобы удовлетворить аппетиты киевского режима. Об этом заявил советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович, который является на Украине главным военным спикером.

Он сказал, что страны Запада, кроме США, "отчаянно и последовательно" разоружались, убивали свою армию, военную промышленность, и теперь им просто нечем помочь Украине. Но теперь они одумались и начали производить оружие в большом количестве, которое пойдет на Украину. И осенью "будет готова такая дубинка, что мы их погоним очень далеко".

Арестович выполняет на Украине функцию вдохновителя. Он постоянно говорит о том, что Украина скоро начнет побеждать, чтобы войска сопротивлялись как можно дольше. И эта пропаганда, в условиях запрета российских СМИ, все еще действует, так как большинство украинцев, согласно опросам, до сих пор верят в скорую военную победу.

Вчера Арестович заявил, что взятие Лисичанска - это последний взятый российской армией город. И ни один город больше взят не будет.

"Посмотрим, как они будут брать Славянск и Краматорск", - сказал он.

При этом он договорился до того, что оставление Лисичанска и Северодонецка - это успешная военная операция ВСУ по затягиванию времени.

Комментируя заявление Арестовича, "Военное обозрение" отмечает, что военные заводы работают не только на Западе, но и в России. Поэтому с вопросом о том, кто кого и куда погонит, для Арестовича и всего официального Киева может быть "не все так однозначно".