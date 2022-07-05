Новая 100-рублевая купюра обладает противомикробными свойствами - Гознак

Новая 100-рублевая купюра обладает свойствами, которые препятствуют размножению микробов, передает РИА Новости со ссылкой на главу Гознака Аркадия Трачука.

Почти все деньги в мире (за исключением только что вышедших с печатного станка) являются очень грязными. Ученые разных стран неоднократно проводили исследование поверхности купюр, находящихся в обороте. Как правило, банкноту, бывшую в ходу, "населяют" от нескольких сотен до нескольких тысяч различных микроорганизмов, часть из них – патогенные.

Трачук считает, что есть техническая возможность заменить старые 100-рублевые купюры на новые за полтора – два года, но точно сказать, когда это произойдет в реальности, довольно сложно.