05 Июля 2022
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Политика Свердловская область
чиновник, часы, депутат, бюрократия (2018) | Фото: Накануне.RU

Оппозиция Нижнего Тагила договорилась идти на выборы единым блоком

В Нижнем Тагиле состоялось уникальное событие: впервые в Свердловской области кандидаты от оппозиции договорились идти на выборы единым блоком. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном отделении КПРФ.
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Соответствующая декларация о сотрудничестве и взаимодействии была подписана сегодня почти двумя десятками кандидатов в городскую думу. В коалицию вошли представители семи политических партий и движений, в том числе КПРФ, "Справедливой России", "Тагил за перемены", "За новый социализм" и других.

"Такого не было, чтобы в муниципалитетах Среднего Урала ранее принималось такое решение. Идею поддержали представители всех оппозиционных партий, в основном левого толка", - отметил заместитель председателя регионального Законодательного собрания, первый секретарь Свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев.

Как уточнили в партии, теперь оппозиция выдвинет в каждом округе одного кандидата. Ожидается, что это позволит ей консолидировать усилия в предвыборной гонке.

Напомним, в феврале этого года суд отказался менять систему выборов депутатов в Нижнем Тагиле. Предложенные ранее мэром Владиславом Пинаевым поправки в устав отменили смешанную систему. Теперь депутатов в местную думу будут избирать только по одномандатным округам.

Выборы нового созыва Нижнетагильской городской думы состоятся 11 сентября этого года.

Теги: оппозиция, выборы, Нижний Тагил



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