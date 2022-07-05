На трассе М-5 в Челябинской области кабина фуры раздавила водителя

На трассе М-5 в Челябинской области кабина фуры придавила водителя. От полученных травм мужчина скончался, сообщили Накануне.RU в пресс-центре поисково-спасательной службы региона.

Инцидент произошел днем 4 июля на 1737 километре трассы М-5. Водитель фуры MAN остановился на площадке для проведения ремонтных работ. "Поддомкратил кабину, выставил ее на газобетонные блоки и приступил к ремонту. Ряд допущенных при этом ошибок привел к падению кабины и гибели водителя", - рассказали в пресс-центре.

Спасатели деблокировали тело мужчины.