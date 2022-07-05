Губернаторы Югры и Пермского края на "Иннопроме" договорились о сотрудничестве по 20 направлениям

05 Июля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Россия оставляет остров Змеиный

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика Свердловская область Ханты-Мансийский АО - Югра Приволжский ФО Уральский ФО Пермский край
Губернаторы Югры и Пермского края на &quot;Иннопроме&quot; договорились о сотрудничестве по 20 направлениям (2022) | Фото: permkrai.ru

Губернаторы Югры и Пермского края на "Иннопроме" договорились о сотрудничестве по 20 направлениям

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова подписали соглашение о сотрудничестве между регионами. Документ был утвержден на площадке Международной промышленной выставки "Иннопром-2022" в Екатеринбурге, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Прикамья.

Соглашение заключено на пять лет и включает в себя обмен опытом и совместную работу по 20 направлениям. Одно из направлений сотрудничества касается расширения торгово-экономических связей и увеличения товарооборота. В частности, будут организованы взаимные поставки сельскохозяйственной, продовольственной, производственно-технической продукции.
Читайте также:

Кроме того, регионы будут проводить совместные мероприятия, выставки, расширять контакты между учреждениями культуры, вместе развивать информационные технологии, здравоохранение, образование, науку.

Как отметила Наталья Комарова, в фокусе взаимодействия – развитие межрегиональной экономической интеграции, расширение торгово-экономических связей, повышение уровня товарооборота, укрепление связей в ключевых сферах жизни.

Губернаторы Югры и Пермского края на "Иннопроме" договорились о сотрудничестве по 20 направлениям(2022)|Фото: permkrai.ru

Также соглашения были подписаны между Фондом развития Югры и Агентством инвестиционного развития Пермского края, а также между югорским "Технопарком высоких технологий" и пермским Фондом "Региональный центр инжиниринга".

Теги: Дмитрий Махонин, Наталья Комарова, соглашение, Иннопром



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети