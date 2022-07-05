Губернаторы Югры и Пермского края на "Иннопроме" договорились о сотрудничестве по 20 направлениям

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова подписали соглашение о сотрудничестве между регионами. Документ был утвержден на площадке Международной промышленной выставки "Иннопром-2022" в Екатеринбурге, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Прикамья.



Соглашение заключено на пять лет и включает в себя обмен опытом и совместную работу по 20 направлениям. Одно из направлений сотрудничества касается расширения торгово-экономических связей и увеличения товарооборота. В частности, будут организованы взаимные поставки сельскохозяйственной, продовольственной, производственно-технической продукции.

Кроме того, регионы будут проводить совместные мероприятия, выставки, расширять контакты между учреждениями культуры, вместе развивать информационные технологии, здравоохранение, образование, науку.

Как отметила Наталья Комарова, в фокусе взаимодействия – развитие межрегиональной экономической интеграции, расширение торгово-экономических связей, повышение уровня товарооборота, укрепление связей в ключевых сферах жизни.

Также соглашения были подписаны между Фондом развития Югры и Агентством инвестиционного развития Пермского края, а также между югорским "Технопарком высоких технологий" и пермским Фондом "Региональный центр инжиниринга".