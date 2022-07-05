Посол Украины спровоцировал международный скандал из-за Бандеры

Посол Украины в Германии Андрей Мельник спровоцировал очередной скандал. В немецкой программе Jung & Naiv Мельник заявил, что Бандера не был причастен к массовым убийствам евреев и поляков, а был "борцом за свободу".

"Борец за свободу не подвластен никаким законам", - изрек бандеровец Мельник, сравнив своего кумира с Робин Гудом.

Он сказал, что обвинения Бандеры придумали русские, а массовые убийства были со всех сторон.

После этого пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко был вынужден заявить, что высказывания Мельника являются "его личным мнением и не отражают позицию ведомства". А между главами дипломатических ведомств Польши и Украины состоялся телефонный разговор. Судя по официальному комментарию МИД Польши, там были возмущены словами Мельника, но из-за России не стали придавать этому огласку, ограничившись устным внушением.

Высказались и в Германии. Уполномоченный кабмина ФРГ по проблеме антисемитизма Феликс Кляйн раскритиковал Мельника и призвал Киев наконец присоединиться к Международному альянсу в память о Холокосте (IHRA). Там эти вопросы могут обсуждаться на высоком международном уровне, но Украина почему-то туда не вступает.

Многие читатели немецкого издания Der Spiegel возмутились очередной выходкой Мельника. Читатели польской wPolityce ("В политике") тоже обрушились на Мельника. Многие недовольны еще и огромным количеством украинских беженцев в стране.

Отреагировал и Израиль.

"Заявления украинского посла являются искажением исторических фактов, преуменьшением Холокоста и оскорблением памяти тех, кто был убит Бандерой и его сторонниками", — заявило посольство Израиля в Берлине.

Российский сенатор Алексей Пушков подчеркивает, что Мельник показал лицо украинской "дипломатии" во всей его красе.

Ранее Мельник не раз делал скандальные заявления. В апреле он обозвал канцлера Германии Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой".