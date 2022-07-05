В Германии допустили борьбу между странами Европы за распределение газа

Лидер крупнейшей оппозиционной немецкой партии ХДС Фридрих Мерц не исключает, что в Европе может возникнуть борьба за газ между странами.

Он напомнил о серьезных конфликтах внутри ЕС за распределение газа в 2015 и 2016 годах, когда был кризис с беженцами.

В интервью изданию NOZ политик призвал составить план распределения газа, согласованный среди стран Евросоюза.

Ранее в ФРГ оценили запасы газа в стране, пишет Regnum. Руководитель Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер сообщил, что если природный газ из РФ перестанет поступать и наступит средняя по температуре зима, "то запасенных на данный момент объемов — с учетом наших обязательств по дальнейшей поставке газа в другие европейские страны — хватит, возможно, на один или два месяца".