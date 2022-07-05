05 Июля 2022
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Политика За рубежом
газ, конфорка, газовая плита (2019) | Фото: Правительство Пермского края

В Германии допустили борьбу между странами Европы за распределение газа

Лидер крупнейшей оппозиционной немецкой партии ХДС Фридрих Мерц не исключает, что в Европе может возникнуть борьба за газ между странами.

Он напомнил о серьезных конфликтах внутри ЕС за распределение газа в 2015 и 2016 годах, когда был кризис с беженцами.

В интервью изданию NOZ политик призвал составить план распределения газа, согласованный среди стран Евросоюза.

Ранее в ФРГ оценили запасы газа в стране, пишет Regnum. Руководитель Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер сообщил, что если природный газ из РФ перестанет поступать и наступит средняя по температуре зима, "то запасенных на данный момент объемов — с учетом наших обязательств по дальнейшей поставке газа в другие европейские страны — хватит, возможно, на один или два месяца".

Теги: европа, газ, борьба, германия



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