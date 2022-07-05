Норвежские нефтяники и газовики начали забастовку

Норвежские профсоюзы нефтяников и газовиков объявили о начале забастовки, из-за которой в стране может сократиться добыча углеводородов.

Рабочие требуют повышения зарплаты – хотя бы до уровня компенсации растущей инфляции. Правительство страны заявило, что "внимательно следит" за ситуацией. Но останавливать забастовку власти не намерены – только при исключительных обстоятельствах, передает Reuters.

По данным издания, из-за забастовки в среду добыча газа в стране сократится примерно на 13%, нефти – на 6,5%, а уже к субботе продолжение забастовки может привести к снижению добычи газа на четверть, нефти – на 15%. Все это происходит на фоне резкого роста цен на углеводороды в Европе и отказа ЕС от российских нефти и газа.